Путин назвал историческим фактом, что русские и украинцы — один народ
Русские и украинцы являются одним народом, и это исторический факт, который нельзя изменить. Об этом заявил в четверг президент Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос модератора дискуссии журналиста и политолога Фёдора Лукьянова. Тот, в частности, поинтересовался, не изменил ли за этот год Путин мнения о том, что русские и украинцы — один народ.
"Нет, конечно, а как это можно изменить? Это факт, исторический факт. В XIX веке у нас на наших территориях зарождалась российская государственность, сначала в Новгороде, потом в Киеве. Это единый народ, который говорил на одном языке — древнерусском. Изменения в языке ведь начали возникать, по-моему, только XIV или XV веке под влиянием Польши, потому что западные части российского государства оказались в разных странах", — напомнил российский лидер.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что наша страна с уважением относится к украинской культуре, украинскому языку. Российский лидер отметил, что РФ сегодня, как и всегда, даже несмотря на трагедию нынешних дней, с огромным уважением относится к украинской культуре. Кроме того, страна никогда не допускала ничего такого, что на Украине допускается в отношении русской культуры.
LIFE / Павел Баранов