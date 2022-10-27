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27 октября, 15:25

Путин — о заморозке Западом золотовалютных резервов России: Цап-царап и прикарманил

Запад дискредитировал доллар и другие валюты, "прикарманив" российские резервы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Президент РФ Владимир Путин высказался о золотовалютных резервах. Видео © LIFE

"Используя доллар как оружие, США, да и Запад в целом, дискредитировал институт международных финансовых резервов. Сначала их обесценил за счёт инфляции в зоне доллара и евро, а потом и вовсе — цап-царап и прикарманил наши золотовалютные резервы", — указал глава государства.

При этом российский лидер выразил уверенность, что переход к национальным валютам будет активно набирать обороты — это неизбежно. По словам президента, такие расчёты постепенно станут доминировать: такова логика суверенной финансовой и экономической политики.

Путин заявил об утрате доверия к доллару

Путин заявил об утрате доверия к доллару

Кстати, ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин положил конец долларовому господству США. Благодаря грамотной политике, направленной на сопротивление западным санкциям против России, и умелой торговле энергоресурсами политику удалось сместить его со статуса главной валюты в мире.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев

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