Путин предрёк болезненную смену вех и самое непредсказуемое десятилетие

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что человечество находится на пороге самого непредсказуемого десятилетия. По его словам, смена вех может быть болезненной, но она неизбежна.

"Смена вех — процесс болезненный, но естественный и неизбежный. Будущее мирового устройства формируется на наших глазах. И в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрений, идей и религиозных представлений, не навязывая никому единой истины", — подчеркнул российский лидер.