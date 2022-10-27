НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 октября, 15:19

Путин указал Западу на неизбежность начала равноправного диалога с Россией

<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © LIFE</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © LIFE

Запад рано или поздно поймёт необходимость равноправного разговора с Россией и другими новыми центрами многополярного мироустройства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", тема которого в этом году "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".

"Я всегда верил и верю в эту силу здравого смысла, поэтому убеждён: рано или поздно новым центрам многополярного мироустройства и Западу придётся начать равноправный разговор об общем для нас будущем. И чем раньше, тем лучше, разумеется", сказал глава государства.

По его словам, кризис коснулся всего мира, поэтому есть два пути: либо продолжать накапливать груз проблем, которые "неизбежно всех раздавят", либо совместно искать выход.

Путин: Россию никогда не получится "смахнуть" с политической карты

Путин: Россию никогда не получится "смахнуть" с политической карты

Также Путин заявил, что большинство стран требуют демократии в международных делах и не принимают диктат отдельных государств, тем самым применяя принципы народовластия на уровне международных отношений.

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров