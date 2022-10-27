Путин указал Западу на неизбежность начала равноправного диалога с Россией

Запад рано или поздно поймёт необходимость равноправного разговора с Россией и другими новыми центрами многополярного мироустройства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", тема которого в этом году "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".

"Я всегда верил и верю в эту силу здравого смысла, поэтому убеждён: рано или поздно новым центрам многополярного мироустройства и Западу придётся начать равноправный разговор об общем для нас будущем. И чем раньше, тем лучше, разумеется", — сказал глава государства.

По его словам, кризис коснулся всего мира, поэтому есть два пути: либо продолжать накапливать груз проблем, которые "неизбежно всех раздавят", либо совместно искать выход.