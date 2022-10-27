Путин ответил, кто ему ближе — "верхи" или "низы"

Выбирая между верхами и низами, следуя революционной терминологии, президент Владимир Путин заявил, что последние ему ближе. Речь об этом зашла на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Отвечая на вопрос модератора дискуссии журналиста и политолога Фёдора Лукьянова, Путин напомнил, что сам он родом из рабочей семьи.

"Отец мастером работал, техникум окончил, у мамы не было образования даже среднего, она просто была рабочей. Она и нянечкой работала в больнице, и дворником, и сторожем ночным. Кем только не работала. Она меня не хотела оставлять в детском саду, в яслях. Поэтому, конечно, я всегда очень тонко чувствую, слава богу, до последнего времени это было и есть, чувствую пульс того, чем живёт рядовой человек", — сказал российский лидер.