Путин ответил, кто ему ближе — "верхи" или "низы"
Путин: Я, слава богу, чувствую пульс того, чем живёт рядовой человек
Выбирая между верхами и низами, следуя революционной терминологии, президент Владимир Путин заявил, что последние ему ближе. Речь об этом зашла на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Отвечая на вопрос модератора дискуссии журналиста и политолога Фёдора Лукьянова, Путин напомнил, что сам он родом из рабочей семьи.
"Отец мастером работал, техникум окончил, у мамы не было образования даже среднего, она просто была рабочей. Она и нянечкой работала в больнице, и дворником, и сторожем ночным. Кем только не работала. Она меня не хотела оставлять в детском саду, в яслях. Поэтому, конечно, я всегда очень тонко чувствую, слава богу, до последнего времени это было и есть, чувствую пульс того, чем живёт рядовой человек", — сказал российский лидер.
Развивая тему верхов и низов, Путин добавил, что на мировом уровне он выступает за равноправные демократические отношения с учётом интересов всех участников мирового общения, а не только "золотого миллиарда".
Ранее в ходе того же выступления Путин предупредил, что у Запада никогда не получится "смахнуть" Россию с политической карты, уничтожить нашу страну. Он отметил, что западные страны в последние месяцы предприняли целый ряд шагов на обострение международной обстановки. Разжигание конфликта на Украине он назвал одним из примеров такого обострения.
LIFE / Павел Баранов