Путин — Западу: Ну нельзя же всё сваливать на "козни Кремля"

Западный мир считает всё исходящее от России подрывным явлением, пропагандой и угрозой демократии. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Президент России отметил, что такой подход является абсурдным по своей сути и призвал оппонентов перестать искать в любой критике "руку Кремля".

"Вот чего из России ни исходит — всё "происки Кремля". Ну на себя-то посмотрите, неужели мы такие всемогущие? Любая критика в адрес наших оппонентов, любая, воспринимается как "рука Кремля", "происки Кремля"... Бред какой-то, до чего скатились-то. Ну хоть мозгами-то пошевелите, свою точку зрения изложите как-то концептуально, нельзя же всё сваливать на "козни Кремля", — посетовал глава государства.