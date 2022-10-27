Путин предупредил Запад: Посеявший ветер пожнёт бурю

Западу придётся начать равноправный разговор об общем будущем в мировых делах, "отсидеться не получится". Об этом предупредил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Тема заседания в этом году — "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".

Путин напомнил, что кризис приобрёл глобальный характер и у человечества есть два пути: или накапливать груз проблем, или попытаться вместе найти "хоть и не идеальные, но работающие решения".

"В современном мире отсидеться вряд ли удастся, посеявший ветер пожнёт бурю", — предостерёг президент.

Он признался, что всегда верил в силу здравого смысла, поэтому убеждён, что Западу придётся начать равноправный разговор об общем будущем — "и чем раньше, тем лучше".