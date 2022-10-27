Константин Богомолов станет свидетелем обвинения по делу Собчак

"Его непременно допросят, чтобы получить характеристику супруги. Впрочем, режиссёр может воспользоваться 51-й статьёй конституции, которая даёт возможность не свидетельствовать против себя и своих близких. Не думаю, что супруг будет давать компрометирующие показания против Ксении, но его показания в любом случае будут использованы в суде, даже несмотря на родственные связи", — сказал он и добавил, что обвинение вносит свидетеля в списки по характеризующим материалам.