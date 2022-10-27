Константин Богомолов станет свидетелем обвинения по делу Собчак
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Художественный руководитель Театра на Малой Бронной, режиссёр Константин Богомолов станет свидетелем обвинения по делу его супруги, журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Об этом в беседе с kp.ru рассказал звёздный адвокат Андрей Алёшкин.
"Его непременно допросят, чтобы получить характеристику супруги. Впрочем, режиссёр может воспользоваться 51-й статьёй конституции, которая даёт возможность не свидетельствовать против себя и своих близких. Не думаю, что супруг будет давать компрометирующие показания против Ксении, но его показания в любом случае будут использованы в суде, даже несмотря на родственные связи", — сказал он и добавил, что обвинение вносит свидетеля в списки по характеризующим материалам.
Напомним, накануне в подмосковном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак прошли обыски. А днём ранее её коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский были задержаны по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Оба арестованы до 24 декабря. Сама Собчак, предварительно, тоже проходит по данному делу как подозреваемая. Но она успела уехать из России в Литву через Белоруссию по израильскому паспорту. В МВД РФ сообщили, что журналистка не уведомляла о получении гражданства Израиля, хотя закон к этому обязывает.