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Регион
Опубликовано 27 октября 2022, 14:16
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В ЛНР создали штаб территориальной обороны

В ЛНР создали штаб территориальной обороны

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своём телеграм-канале сообщил, что в регионе создан штаб территориальной обороны, который поможет обеспечить безопасность его жителей.

"Во исполнение указа президента Российской Федерации с 26.10.2022 на территории ЛНР создан и действует штаб территориальной обороны Луганской Народной Республики. Соответствующий документ мною уже подписан", — написал Пасечник.

По словам главы региона, задачами штаба являются защита и своевременная реакция на угрозы жизни и здоровью местных жителей, а также значимым объектам инфраструктуры. Его решения обязательны к исполнению всеми органами власти, организациями и гражданским населением ЛНР.

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Ранее в Херсоне начался набор в территориальную оборону, которую создали после указа президента России о введении в регионе военного положения. Вступить в неё может любой мужчина, который остался в городе, уточнила пресс-служба местной администрации.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Артур Белкин
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