Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своём телеграм-канале сообщил, что в регионе создан штаб территориальной обороны, который поможет обеспечить безопасность его жителей.

"Во исполнение указа президента Российской Федерации с 26.10.2022 на территории ЛНР создан и действует штаб территориальной обороны Луганской Народной Республики. Соответствующий документ мною уже подписан", — написал Пасечник.

По словам главы региона, задачами штаба являются защита и своевременная реакция на угрозы жизни и здоровью местных жителей, а также значимым объектам инфраструктуры. Его решения обязательны к исполнению всеми органами власти, организациями и гражданским населением ЛНР.