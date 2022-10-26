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Регион
Опубликовано 26 октября 2022, 13:26

Сальдо выразил готовность защищать Херсон с оружием в руках

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо выразил готовность в любой момент взять в руки автомат и встать на защиту города.

"Я и сам офицер, я и сам бы взял в руки оружие и применил свои знания в этом. Это честь — защитить свой город от возможных неприятностей, которые ему принесут боевые действия", — сказал он в эфире телеканала "Крым 24".

Сальдо подчеркнул, что такая честь есть абсолютно у каждого мужчины, а также добавил, что совершенно этого не боится.

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Кстати, ранее в Херсоне начался набор в территориальную оборону, которую создали после указа президента России о введении в регионе военного положения. Вступить в неё может любой мужчина, который остался в городе, уточнила пресс-служба местной администрации.

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t.me / SALDO_VGA

Николь Вербер
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