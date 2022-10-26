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26 октября, 13:21

В Якутске незнакомка в голубой куртке похитила из квартиры двух тойтерьеров и мейн-куна

<p>Похищенные питомцы. Фото © <a href="https://www.yakutia.kp.ru/daily/27463/4667815/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru</a></p>

Похищенные питомцы. Фото © kp.ru

Из квартиры на Пионерской улице Якутска похитили мейн-куна по кличке Мара и двух тойтерьеров: Дочу и Лизу. Как пишет kp.ru, соседи хозяев видели, как незнакомка в голубой куртке выносит породистых питомцев. Теперь встревоженные пострадавшие предлагают преступникам вернуть животных, обещая отозвать написанное в полицию заявление.

Похищенные питомцы. Фото © kp.ru

Похищенные питомцы. Фото © kp.ru

"Мы готовы забрать заявление, если животных вернут обратно в целости и сохранности, всех троих", — обратились к похитителям хозяева.

  • Похищенные питомцы. Фото © kp.ru
    Похищенные питомцы. Фото © kp.ru
  • Похищенные питомцы. Фото © kp.ru
    Похищенные питомцы. Фото © kp.ru

Похищенные питомцы. Фото © kp.ru

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Предполагается, что животных могли выкрасть для дальнейшей перепродажи в другом городе. Это неудивительно, так как цена на щенков тойтерьера колеблется в районе 25–50 тысяч, а мейн-куны стоят около 50 тысяч рублей.

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Матвей Шандрыголов

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