В Якутске незнакомка в голубой куртке похитила из квартиры двух тойтерьеров и мейн-куна

Из квартиры на Пионерской улице Якутска похитили мейн-куна по кличке Мара и двух тойтерьеров: Дочу и Лизу. Как пишет kp.ru, соседи хозяев видели, как незнакомка в голубой куртке выносит породистых питомцев. Теперь встревоженные пострадавшие предлагают преступникам вернуть животных, обещая отозвать написанное в полицию заявление.

Похищенные питомцы. Фото © kp.ru

"Мы готовы забрать заявление, если животных вернут обратно в целости и сохранности, всех троих", — обратились к похитителям хозяева.





Предполагается, что животных могли выкрасть для дальнейшей перепродажи в другом городе. Это неудивительно, так как цена на щенков тойтерьера колеблется в районе 25–50 тысяч, а мейн-куны стоят около 50 тысяч рублей.