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26 октября, 13:19

В России предложили сохранить безвизовый въезд для жителей Украины

Граждане Украины смогут продолжать посещать Россию без виз после 1 января 2023 года, несмотря на то что Киев прекращает действие соглашения между правительствами о безвизовых поездках. Об этом говорится в проекте указа президента РФ, пояснительная записка к которому опубликована на сайте российского кабмина.

"Принятие российской стороной зеркальных мер путём введения визового режима не окажет влияния на официальный Киев, который нацелен на прекращение контактов между гражданами двух стран", — отмечается в пояснительной записке к документу.

В первую очередь такие меры будут нацелены на беженцев, следующих в Россию в гуманитарных целях или спасающихся от киевского режима, а также на рядовых украинцев, которые желают поддерживать связь с родственниками в РФ.

Россия ответит на введение виз Украиной, но не зеркально

Россия ответит на введение виз Украиной, но не зеркально

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для граждан России с 1 июля. Эта мера, по его словам, необходима в рамках противодействия "беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности" страны.

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ТАСС / Marcus Brandt / dpa

Артур Белкин

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