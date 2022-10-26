В России предложили сохранить безвизовый въезд для жителей Украины
Граждане Украины смогут продолжать посещать Россию без виз после 1 января 2023 года, несмотря на то что Киев прекращает действие соглашения между правительствами о безвизовых поездках. Об этом говорится в проекте указа президента РФ, пояснительная записка к которому опубликована на сайте российского кабмина.
"Принятие российской стороной зеркальных мер путём введения визового режима не окажет влияния на официальный Киев, который нацелен на прекращение контактов между гражданами двух стран", — отмечается в пояснительной записке к документу.
В первую очередь такие меры будут нацелены на беженцев, следующих в Россию в гуманитарных целях или спасающихся от киевского режима, а также на рядовых украинцев, которые желают поддерживать связь с родственниками в РФ.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для граждан России с 1 июля. Эта мера, по его словам, необходима в рамках противодействия "беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности" страны.
Новости
ТАСС / Marcus Brandt / dpa