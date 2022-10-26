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Опубликовано 26 октября 2022, 13:17

Госдума одобрила во II чтении поправки о статусе добровольческих формирований

Госдума одобрила во втором чтении поправки о статусе добровольческих формирований, содействующих ВС РФ. Такие положения предлагается внести в закон "Об обороне".

Поправками предлагается ввести норму, которая позволит привлекать для выполнения отдельных задач в области обороны добровольческие формирования в период мобилизации, военного положения, военного времени, при возникновении вооружённых конфликтов, проведении КТО, а также при использовании вооружённых сил за пределами РФ.

"В состав добровольческих формирований входят граждане РФ, добровольно поступившие в добровольческие формирования, а также могут входить военнослужащие, направленные в них Министерством обороны", — сказано в проекте поправок.

Минфин предусмотрел все расходы на проведение СВО в этом году
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Ранее кабмин поддержал поправку о наделении добровольцев СВО статусом ветеранов. Военные, которые получили ранения в период участия в спецоперации, также смогут претендовать на статус инвалида боевых действий.

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Агентство "Москва"

Ирина Фальке
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