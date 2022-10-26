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26 октября, 08:40

Минфин предусмотрел все расходы на проведение СВО в этом году

Силуанов заявил, что Минфин учёл все необходимые расходы на СВО в этом году

Министерство финансов России предусмотрело необходимый объём средств на нужды спецоперации на Украине в этом году, рассказал глава ведомства Антон Силуанов на встрече с представителями фракции "Единой России" в Госдуме.

"Следующая важная тема — это оборона и безопасность. Мы с Министерством обороны и другими силовыми ведомствами определили необходимый объём ресурсов, необходимый для проведения специальной военной операции. Деньги будут и в этом году, и заложены в следующую трёхлетку", пояснил министр.

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Ранее Лайф рассказал, какие гарантии, льготы и выплаты получат жёны мобилизованных. Перечисления начались с 22 сентября. Отмечается, что семьи всех участников СВО могут рассчитывать на те льготы и гарантии, которые положены военнослужащим.

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ТАСС / Вадим Савицкий

Татьяна Миссуми

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