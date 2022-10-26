Минфин предусмотрел все расходы на проведение СВО в этом году

Министерство финансов России предусмотрело необходимый объём средств на нужды спецоперации на Украине в этом году, рассказал глава ведомства Антон Силуанов на встрече с представителями фракции "Единой России" в Госдуме.

"Следующая важная тема — это оборона и безопасность. Мы с Министерством обороны и другими силовыми ведомствами определили необходимый объём ресурсов, необходимый для проведения специальной военной операции. Деньги будут и в этом году, и заложены в следующую трёхлетку", — пояснил министр.