Минфин предусмотрел все расходы на проведение СВО в этом году
Силуанов заявил, что Минфин учёл все необходимые расходы на СВО в этом году
Министерство финансов России предусмотрело необходимый объём средств на нужды спецоперации на Украине в этом году, рассказал глава ведомства Антон Силуанов на встрече с представителями фракции "Единой России" в Госдуме.
"Следующая важная тема — это оборона и безопасность. Мы с Министерством обороны и другими силовыми ведомствами определили необходимый объём ресурсов, необходимый для проведения специальной военной операции. Деньги будут и в этом году, и заложены в следующую трёхлетку", — пояснил министр.
Ранее Лайф рассказал, какие гарантии, льготы и выплаты получат жёны мобилизованных. Перечисления начались с 22 сентября. Отмечается, что семьи всех участников СВО могут рассчитывать на те льготы и гарантии, которые положены военнослужащим.
ТАСС / Вадим Савицкий