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26 октября, 08:35

Малышева: Слишком горячий чай увеличивает риск рака пищевода

Врач-терапевт Елена Малышева и её соведущие в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале перечислили привычки, разрушающие пищеварение. Одной из самых вредных специалисты назвали употребление очень горячего чая.

Малышева рассказала об одном исследовании, которое проводили иранские учёные. Они в течение четырёх лет наблюдали за 50 тысячами человек, и только у тех, кто предпочитал пить очень горячий чай, риск рака пищевода увеличился в восемь раз. Медики напомнили, что температура чая должна быть ниже 60 градусов.

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Pexels

Ирина Фальке

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