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26 октября, 08:30

Россиянам раскрыли секрет, как проснуться на работу бодрым

Врач Черкасова: Повышенная освещённость спальни способствует лёгкому пробуждению зимой

Зимой дни становятся короткими, а человеку очень тяжело просыпаться в темноте из-за дефицита витамина D. Поэтому для лёгкого пробуждения нужно наполнить комнату светом, объяснила врач-сомнолог София Черкасова в беседе с News.ru.

"Можно пользоваться светобудильниками, это такие устройства, которые к заданному времени увеличивают освещённость в спальне. Даже через закрытые веки свет проникает и воздействует на сетчатку. Человек легче сбрасывает сонливость", — поделилась она.

По её словам, не лишним будет принимать осенью и зимой витамин D в профилактических дозах, а физические прогулки и свежий воздух вернут энергию и избавят от сонливости. Врач напомнила, что большинство россиян проводят много времени в офисе за сидячей работой, поэтому выходные лучше провести активно и на природе.

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Ранее Лайф писал, что если сон длится менее пяти часов в сутки, то риск развития хронических болезней увеличивается на 20%, особенно у людей среднего и пожилого возраста. Во время сна клетки мозга ведут "ремонтные работы" по восстановлению собственной ДНК, так как подобные повреждения копятся в геноме в период бодрствования, поэтому следует хорошо высыпаться.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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