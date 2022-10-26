Россиянам раскрыли секрет, как проснуться на работу бодрым

Зимой дни становятся короткими, а человеку очень тяжело просыпаться в темноте из-за дефицита витамина D. Поэтому для лёгкого пробуждения нужно наполнить комнату светом, объяснила врач-сомнолог София Черкасова в беседе с News.ru.

"Можно пользоваться светобудильниками, это такие устройства, которые к заданному времени увеличивают освещённость в спальне. Даже через закрытые веки свет проникает и воздействует на сетчатку. Человек легче сбрасывает сонливость", — поделилась она.

По её словам, не лишним будет принимать осенью и зимой витамин D в профилактических дозах, а физические прогулки и свежий воздух вернут энергию и избавят от сонливости. Врач напомнила, что большинство россиян проводят много времени в офисе за сидячей работой, поэтому выходные лучше провести активно и на природе.