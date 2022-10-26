В Херсонской области задержали диверсанта, передававшего ВСУ данные о российской технике
В Херсонской области задержали корректировщика ВСУ
Правоохранители Херсонской области задержали 53-летнего местного жителя, который передавал украинским военным данные о местонахождении российской военной техники. Об этом в телеграм-канале сообщило региональное управление МВД.
Корректировщик украинских войск признался в совершении преступления. Видео © t.me / ГУ МВД Херсонской области
"Сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии проведена проверка оперативной информации о причастности 53-летнего жителя села Иванова к диверсионно-разведывательной деятельности. Установлено, что сельчанин посредством мессенджеров передавал информацию о местах дислокации военной техники ВС РФ своему родственнику, проходящему службу в ВСУ", — сообщили в управлении.
На допросе задержанный признался в содеянном. Кроме того, он рассказал, что хранит дома два гладкоствольных ружья, 80 патронов 12 калибра и 300 граммов пороха. При обыске жилья оружие и боеприпасы были изъяты. По данному факту проводится проверка с целью "установления объёма информации, переданной задержанным кураторам из военной разведки".
При обыске жилья подозреваемого было найдено и изъято оружие. Фото © t.me / ГУ МВД Херсонской области
Ранее Лайф рассказывал, что в ЛНР задержали жителя Лисичанска за шпионаж в пользу СБУ. Мужчина докладывал украинским спецслужбам о передвижениях российских войск, а также делал доносы на ополченцев, которые воюют против ВСУ.
t.me / ГУ МВД Херсонской области