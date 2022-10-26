Трихолог объяснила, как правильно ухаживать за волосами осенью

С наступлением осени многие женщины сталкиваются с проблемой выпадения волос, и избежать её удаётся далеко не многим. Оно обусловлено разными причинами, в частности высоким уровнем стресса и неправильным питанием. Доктор дерматовенеролог, косметолог, трихолог Эльвира Гусеинова в беседе с Лайфом рассказала, как правильно ухаживать за волосами в этот период.

В числе причин выпадения волос — нехватка меди, марганца, селена и цинка. Фото © Shutterstock

"Это (выпадение волос) может быть связано с несбалансированным питанием и дефицитом микроэлементов (особенно меди, марганца, селена и цинка), с нарушением сна, так как гормон мелатонин имеет влияние на рост волос, с резкой стрессовой ситуацией, а также некоторыми хроническими и вирусными заболеваниями", — объяснила врач.

Немаловажным обязательным условием для сохранения шевелюры является правильно подобранный уход, продолжила трихолог. Так как у каждого человека свои особенности кожи и структуры волос, необходим индивидуальный уход, потому что универсальных средств просто не существует. Косметолог подчеркнула, что крайне важно осенью следить за сохранением липидной мантии волоса, а также за увлажнением кожи головы.

Сохранить шикарные локоны поможет правильно подобранный индивидуальный уход. Фото © Unsplash

Если потеря волос не прекращается на протяжении трёх месяцев, это вполне может являться первым проявлением какого-либо заболевания. Чтобы избежать негативных последствий, стоит обратиться к врачу-трихологу. Медик назначит проведение анализов и при необходимости — медикаментозное лечение, резюмировала собеседница Лайфа.