Омбудсмен Волынец предложила сделать проезд бесплатным для семей мобилизованных
Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила сделать проезд в общественном транспорте бесплатным для членов семей мобилизованных. Соответствующее обращение она направила на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова.
"В целях усиления социальной поддержки семей мобилизованных граждан в Российской Федерации прошу Вас, уважаемый Антон Олегович, поддержать данную инициативу и разработать соответствующий законопроект", — цитирует RT текст обращения.
Так, Волынец считает необходимым сделать бесплатным проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах, метро, электричках пригородных и внутрирайонных линий для супруги и детей мобилизованных граждан (до 18 лет или до окончания их обучения в школе).
А ранее депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов предложили освободить от мобилизации ещё одну категорию россиян — мужчин, у которых есть двое детей, а жена в настоящее время беременна третьим. Они направили письмо на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова, попросив предоставить официальную позицию кабмина.
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ТАСС / Валерий Матыцин