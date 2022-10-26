Омбудсмен Волынец предложила сделать проезд бесплатным для семей мобилизованных

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила сделать проезд в общественном транспорте бесплатным для членов семей мобилизованных. Соответствующее обращение она направила на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

"В целях усиления социальной поддержки семей мобилизованных граждан в Российской Федерации прошу Вас, уважаемый Антон Олегович, поддержать данную инициативу и разработать соответствующий законопроект", — цитирует RT текст обращения.

Так, Волынец считает необходимым сделать бесплатным проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах, метро, электричках пригородных и внутрирайонных линий для супруги и детей мобилизованных граждан (до 18 лет или до окончания их обучения в школе).