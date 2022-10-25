Мобилизованные смогут досрочно отказаться от ОСАГО

Россияне, призванные в рамках частичной мобилизации, смогут досрочно расторгнуть договор ОСАГО и вернуть часть стоимости полиса за неиспользованный период. Это предусматривает проект указания Банка России, представленный на общественное обсуждение.

Согласно документу, гражданам нужно будет обратиться в страховую компанию с соответствующим заявлением — в офис или онлайн через личный кабинет. Досрочно отказаться от ОСАГО за мобилизованного сможет и другой человек по нотариальной доверенности.