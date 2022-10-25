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25 октября, 13:15

Мобилизованные смогут досрочно отказаться от ОСАГО

Россияне, призванные в рамках частичной мобилизации, смогут досрочно расторгнуть договор ОСАГО и вернуть часть стоимости полиса за неиспользованный период. Это предусматривает проект указания Банка России, представленный на общественное обсуждение.

Согласно документу, гражданам нужно будет обратиться в страховую компанию с соответствующим заявлением — в офис или онлайн через личный кабинет. Досрочно отказаться от ОСАГО за мобилизованного сможет и другой человек по нотариальной доверенности.

Предложения и замечания по документу можно направлять в ЦБ до 10 ноября 2022 года.

В России выросли цены на ОСАГО для аварийных водителей

В России выросли цены на ОСАГО для аварийных водителей

А с 1 октября в России вступили в силу четыре изменения правил страхования гражданской ответственности автовладельцев (ОСАГО). Они затрагивают участников ДТП, случаи замены госномера автомобиля и продажу машины.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Вишнякова

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