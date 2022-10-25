Гоблин Пучков заявил, что "грязную бомбу" на Украине создают американцы

США принимают непосредственное участие в создании "грязной бомбы" на Украине и должны нести ответственность в случае её применения. Такое мнение в эфире радио "Комсомольская правда" выразил блогер и публицист Дмитрий Гоблин Пучков.

Он заметил, что Украина не является самостоятельным государством, а управляется извне. Даже если Незалежная сейчас занимается созданием "грязной бомбы", то делает это под руководством своих кураторов с Запада.

"Ядерное оружие применяли только Соединённые Штаты — самая демократичная, самая цивилизованная держава. Сбросила две ядерные бомбы на мирные японские города. Неважно, что там шла война. Города были мирные, убивали при этом мирных граждан, чтобы запугать японцев, которым на это было абсолютно плевать, с другой стороны, — продемонстрировать товарищу Сталину: смотри, чего у нас есть! Они первые придумали, они затеяли гонку вооружений. Только они этим пользовались", — напомнил Пучков.