В Госдуме призвали не обращать внимания на призыв Украины исключить Россию из FIFA

"Вы куда-то не туда смотрите! Зачем на это обращать внимание? Зачем? С ними уже всё понятно. Ещё раз: не обращайте внимания. Лучше сделать акцент на достижениях наших спортсменов, чем это всё обсуждать", — цитирует парламентария "Спорт-Экспресс".