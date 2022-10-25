В Госдуме призвали не обращать внимания на призыв Украины исключить Россию из FIFA
Депутат Роднина призвала не обращать внимания на призыв Украины исключить РФ из FIFA
Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина призвала не обращать внимания на призывы главы Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко исключить Россию из FIFA и UEFA.
"Вы куда-то не туда смотрите! Зачем на это обращать внимание? Зачем? С ними уже всё понятно. Ещё раз: не обращайте внимания. Лучше сделать акцент на достижениях наших спортсменов, чем это всё обсуждать", — цитирует парламентария "Спорт-Экспресс".
Ранее Лайф сообщал, что Украинская ассоциация футбола потребует исключение Российского футбольного союза из FIFA и UEFA на фоне заявлений вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко о включении клубов из новых регионов в регулярные чемпионаты.
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