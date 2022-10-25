"Я бронь не просил": Пресс-атташе "Балтики" подпал под мобилизацию и готовится к убытию в войска
Пресс-атташе "Балтики" Кандалов подпал под мобилизацию и готовится к убытию в войска
Руководитель пресс-службы футбольного клуба "Балтика" Сергей Кандалов получил повестку и отправляется в зону спецоперации на Украине, уклоняться от мобилизации он не собирается.
"Я сейчас готовлюсь к мобилизации, к убытию в войска. Стану первым руководителем пресс-службы, который будет призван в ряды вооружённых сил. В пятницу уже отправка. Я бронь не просил. Если родина позвала, несмотря на свои 42 года, нужно идти", — цитирует его "Спорт-Экспресс".
Ранее Лайф рассказывал, что под Воронежем семь мобилизованных россиян женились в один день. В Минобороны отметили, что при мобилизации влюблённые могут подать заявление и зарегистрировать брак в один день, а не ждать знаменательной даты месяц.