Мобилизованный педиатр из Перми вернулся домой и организовал сбор помощи призванным

Детскому анестезиологу-реаниматологу из Перми, подпавшему под мобилизацию, удалось вернуться домой благодаря любви семьи и признанию коллег. По возвращении к работе Максим Брехач даже организовал сбор помощи для всех, кто был призван в армию.

Детский анестезиолог-реаниматолог Максим Брехач рассказал, как подпал под частичную мобилизацию. Видео © LIFE

Повестка, которая пришла врачу 27 сентября, стала для него полной неожиданностью. Хоть медик и получил офицерское звание, когда проходил военную кафедру, но с тех пор с военными в своей жизни не сталкивался. Однако, будучи человеком с чувством долга, Брехач решил: если Родина призвала, значит, надо защищать. И уже вечером оказался в призывном пункте.

Максим Брехач не просто детский анестезиолог-реаниматолог, но и первоклассный специалист. В 2021 году он стал победителем конкурса и был признан лучшим специалистом в России. Каждый день врач помогает своим маленьким пациентам, вводит и выводит из наркоза почти два десятка детей.

Причём заменить его практически некем, из-за чего руководство краевой детской больницы даже не хотело отпускать медика на фронт. К тому же дома у него остались трое детей и безработная жена. В итоге за возвращение Брехача на гражданку развернулась настоящая кампания, в которой участвовали родственники, друзья, начальство в больнице, депутаты, военкоры, Народный фронт и даже губернатор области.

"В ночь с восьмого на девятое меня вызвал командир роты и объявил, что на меня пришла бронь. На раздумье двадцать пять минут. Но для себя я уже всё решил. Если здесь такое количество людей боится за мою судьбу и хочет вернуть меня обратно... Я сказал, что я возвращаюсь", — поделился Брехач.

Благодаря слаженным действиям всех неравнодушных врач оказался дома и даже решил организовать сбор помощи для мобилизованных, с которыми успел подружиться в учебном центре. Анестезиолог рассказал, что были собраны вещи, докомплекты снаряжения, продукты питания и деньги. Теперь всё это он лично собирается отвезти в учебный центр.