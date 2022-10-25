Cын вице-премьера Мантурова попал в ДТП в Москве

Сын вице-премьера РФ — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова — попал в ДТП на Краснодарской улице в Москве. BMW 24-летнего Евгения Мантурова столкнулся с автобусом.

Место ДТП с сыном вице-премьера Мантуровым в Москве. Видео © LIFE

"Евгений Мантуров место ДТП не покидал, дождался прибытия сотрудников ГИБДД. Повреждения автобуса минимальны, так как столкновение произошло на низкой скорости. После прибытия сотрудников автобус покинул место ДТП своим ходом. Информация о пострадавших на текущий момент не подтверждается. Если впоследствии выяснится, что кому-то из пассажиров автобуса потребовалась медицинская помощь, Евгений готов оказать им поддержку", — рассказал Лайфу представитель Евгения Мантурова.