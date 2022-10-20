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20 октября, 10:42

У женщины, погибшей под колёсами авто актрисы Большовой, осталось двое детей

<p>Погибшая в ДТП с актрисой Анной Большовой. Фото © vk.com</p>

Погибшая в ДТП с актрисой Анной Большовой. Фото © vk.com

У женщины, погибшей в ДТП с актрисой Анной Большовой, осталось двое детей. По данным источника Лайфа, 31-летняя Олеся С. в момент аварии была пьяна.

Как рассказали местные жители, Олеся несколько лет не жила в Грачёвке Калужской области, где и произошла трагедия, но приезжала в гости к сёстрам. У неё осталось двое маленьких детей — сейчас их забрали к себе родственники.

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Напомним, ранее стало известно, что звезда рок-оперы "Юнона и Авось" Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. По данным источника Лайфа, артистка сама вызвала полицию и скорую на место происшествия, но медики не смогли спасти пешехода.

Александра Вишнякова

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