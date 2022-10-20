У женщины, погибшей под колёсами авто актрисы Большовой, осталось двое детей

У женщины, погибшей в ДТП с актрисой Анной Большовой, осталось двое детей. По данным источника Лайфа, 31-летняя Олеся С. в момент аварии была пьяна.

Как рассказали местные жители, Олеся несколько лет не жила в Грачёвке Калужской области, где и произошла трагедия, но приезжала в гости к сёстрам. У неё осталось двое маленьких детей — сейчас их забрали к себе родственники.