У женщины, погибшей под колёсами авто актрисы Большовой, осталось двое детей
Погибшая в ДТП с актрисой Анной Большовой. Фото © vk.com
У женщины, погибшей в ДТП с актрисой Анной Большовой, осталось двое детей. По данным источника Лайфа, 31-летняя Олеся С. в момент аварии была пьяна.
Как рассказали местные жители, Олеся несколько лет не жила в Грачёвке Калужской области, где и произошла трагедия, но приезжала в гости к сёстрам. У неё осталось двое маленьких детей — сейчас их забрали к себе родственники.
Напомним, ранее стало известно, что звезда рок-оперы "Юнона и Авось" Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. По данным источника Лайфа, артистка сама вызвала полицию и скорую на место происшествия, но медики не смогли спасти пешехода.