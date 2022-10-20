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20 октября, 09:46

Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области

<p>Актриса Анна Большова. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Актриса Анна Большова. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Звезда рок-оперы "Юнона и Авось" актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. По данным источника Лайфа, инцидент произошёл в деревне Грачёвка. Артистка сама вызвала полицию и скорую на место происшествия.

Большова ехала на своём "ауди" и, как позже призналась правоохранителям, из-за темноты не заметила пешехода. Женщину, попавшую под колёса, спасти не удалось.

Источник уточняет, что актриса купила участок с домом в деревне Грачёвка около двух лет назад, там её часто видели с отцом.

Заслуженная артистка РФ работает в "Ленкоме". Прославилась ролью Кончиты в постановке "Юнона и Авось", а также в фильмах и сериалах "Остановка по требованию", "Солдаты", "Презумпция невиновности", "Мой личный враг" и других.

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А ранее Лайф рассказывал, что российский космонавт Олег Артемьев сбил руководителя проектов Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина на пешеходном переходе в Подмосковье. Анатолий Уронов получил черепно-мозговую травму, а также переломы рёбер и позвоночника. Его экстренно госпитализировали.

Александра Вишнякова

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