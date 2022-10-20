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20 октября, 09:05

В Иркутске ищут бандитов, которые отрубили кисть и прострелили ноги мужчине

В Иркутской области объявлены в розыск бандиты, отрубившие мужчине кисть

В Иркутской области объявлены в розыск два участника организованной преступной группы, отрезавшие местному жителю с помощью мачете кисть. Двое их подельников уже задержаны по подозрению в особо тяжком преступлении, оба находятся под стражей.

Подозреваемый в особо тяжком преступлении организатор ОПГ. Обложка © СК РФ

Подозреваемый в особо тяжком преступлении организатор ОПГ. Обложка © СК РФ

Нападение произошло в Иркутске 1 сентября. Бандиты жестоко избили потерпевшего, отрезали мужчине кисть и несколько раз выстрелили по ногам. Пострадавшему, к счастью, удалось спастись. По версии следователей, совершивших покушение на убийство как минимум четверо.

"Организатор преступления — Мироян Миро Усубович 2 сентября 1987 года рождения, скрывается от органов предварительного следствия и объявлен в федеральный розыск. Лицам, обладающим информацией о местонахождении указанного мужчины, просьба сообщать по телефону доверия следственного управления", — говорится в сообщении Следкома.

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Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

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