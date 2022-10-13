Камеры сняли жестокое нападение 15-летнего школьника из Симферополя на одноклассника с ножом

Ученик школы № 21 в Симферополе сорвался на одноклассника и несколько раз ударил его ножом со спины. Жёсткие кадры с моментом нападения зафиксировала скрытая камера видеонаблюдения в классе, где произошло ЧП. Об этом пишет "Mash на волне".

Ученик симферопольской школы напал с ножом на одноклассника. Видео © Telegram / "Mash на волне"

По информации канала, 15-летние юноши остались в школе после четвёртого урока. В какой-то момент между одноклассниками завязался спор из-за того, что пострадавший быстрее пробежал на уроке физкультуры. Проигравший потребовал от одноклассника извиниться за это на коленях, но тот отказался и продолжил заниматься своими делами. Когда они остались в классе одни, школьник достал холодное оружие и напал со спины на оппонента. Он ударил парня ножом четыре раза: ранения пришлись в шею, руку и лицо.

Пострадавшему удалось выйти из класса, в медпункте ему оказали первую помощь. Оттуда его забрала скорая, сейчас парень находится в реанимации в тяжёлом состоянии. По словам агрессора, одноклассник поплатился за то, что грубо с ним разговаривал. Следственный комитет начал проверку по факту происшествия.