Пьяная жительница Приморья зарезала 12-летнего соседского ребёнка

В больницу Лесозаводской больницы Приморского края доставили 12-летнего мальчика с проникающим ножевым ранением живота. Как выяснилось позже, порезала его 53-летняя соседка по подъезду. Как сообщает управление СК РФ по региону, во время ссоры с ребёнком она была пьяна.

"К преступлению причастна 53-летняя женщина, которая проживает с потерпевшим в одном подъезде дома. Она призналась, что между ней и мальчиком произошёл конфликт. Во время ссоры фигурантка нанесла мальчику удар ножом в живот, при этом она находилась в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении СУ СКР по Приморскому краю.

Пострадавший в ходе конфликта ребёнок из-за тяжести ранения умер в больнице 11 октября. Фигурантку уголовного дела задержали по обвинению в убийстве малолетнего. Решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения.