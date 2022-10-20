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20 октября, 08:54

Биологи выяснили, что кишечные бактерии могут препятствовать развитию диабета

РИА "Новости": Учёные выяснили, как кишечные бактерии помогают бороться с диабетом

Американские биологи нашли причину возникновения диабета. Учёные провели исследование и выяснили, что производимый кишечными бактериями белок отвечает за синтез инсулина, а его недостаток может привести к заболеванию, пишет РИА "Новости".

На общее здоровье человека влияет в том числе и состояние микрофлоры кишечника, количество бактерий в котором насчитывает порядка 50 триллионов. Некоторые микроорганизмы влияют на расщепление различных веществ, синтез витаминов, а также выделяют специальную слизь для защиты стенок кишечника.

В ходе исследования учёные пришли к выводу, что бактерии также вырабатывают BefA, который нужен организму для поддержания нормального уровня сахара в организме. Происходит синтез инсулина, который и регулирует его количество в крови. Как заявили биологи, предотвратить диабет оказывается не так сложно. Для этого необходимо поддерживать здоровый микробиом в кишечнике, особенно ещё в раннем возрасте, когда деление бета-клеток наиболее важно для выделения инсулина.

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Ранее Лайф рассказывал об открытии итальянских учёных. Они выяснили, что употребление стакана молока и йогурта ежедневно снижает риск развития диабета II типа.

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Freepik

Николь Вербер
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