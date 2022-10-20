Боль в спине оказалась одним из симптомов рака печени

Рак печени на ранних стадиях протекает бессимптомно или может маскироваться под кажущиеся безобидными симптомы. Об этом в интервью "Известиям" рассказал врач-хирург первой категории, врач-онколог "СМ-Клиника" Дмитрий Зинатулин. По его словам, пациента должны насторожить слабость, быстрая утомляемость, затем присоединяются потеря массы тела, анемия и диспепсические явления вроде тошноты, снижения аппетита и извращения вкусовых ощущений.

"Появляются боли в правом подреберье и эпигастрии, при прогрессировании — иррадиирующие в спину, правую лопатку", — перечисляет врач.

К основным факторам риска развития первичного рака печени Зинатулин относит вирусный или аутоиммунный гепатит, цирроз печени, неалкогольный стеатогепатит. Для диагностики применяются УЗИ, МРТ, КТ и анализы крови.