Учёные связали риск развития рака матки с использованием средств для выпрямления волос
NIH: Химические средства для выпрямления волос повышают вероятность появления рака матки
Химические средства для выпрямления волос повышают вероятность развития рака матки. Об этом свидетельствуют результаты исследования учёных из Национального института здравоохранения США (NIH).
Специалисты заявили, что к 70 годам рак матки, как правило, появляется у 1,64% женщин, которые не применяли данные предметы ухода. При этом среди тех, кто использовал их, вероятность онкологического заболевания составляет 4,05%.
В общей сложности были изучены данные около 33,5 тысячи женщин в возрасте от 35 до 74 лет, за ними наблюдали в течение 11 лет. Эксперты подчеркнули, что не исследовали марки и состав средств для выпрямления волос. Однако, по их мнению, в ряде ингредиентов есть парабены, бисфенол А, металлы и формальдегид, которые и провоцируют появление рака матки.
Ранее диетолог Гинзбург заявил, что мёд может навредить целостности волос. Вредны и изделия из мяса глубокой переработки, к которым относятся колбаса, сосиски и сардельки.
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