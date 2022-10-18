Учёные связали риск развития рака матки с использованием средств для выпрямления волос

Специалисты заявили, что к 70 годам рак матки, как правило, появляется у 1,64% женщин, которые не применяли данные предметы ухода. При этом среди тех, кто использовал их, вероятность онкологического заболевания составляет 4,05%.

В общей сложности были изучены данные около 33,5 тысячи женщин в возрасте от 35 до 74 лет, за ними наблюдали в течение 11 лет. Эксперты подчеркнули, что не исследовали марки и состав средств для выпрямления волос. Однако, по их мнению, в ряде ингредиентов есть парабены, бисфенол А, металлы и формальдегид, которые и провоцируют появление рака матки.