В Колумбии самолёт выкатился на пляж и насмерть раздавил двухлетнего ребёнка
Самолёт, который покинул взлётно-посадочную полосу. Обложка © Twitter/cotesperiodista
В Колумбии легкомоторный самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы аэропорта и врезался в дерево на пляже, где было множество людей. В результате ЧП погиб двухлетний ребёнок, сообщила газета El Pais.
Спасение пассажиров самолёта в Колумбии. Видео © Twitter/cotesperiodista
Сам инцидент произошёл 16 октября в аэропорту Санта-Марта. Самолёт SF50 Cirrus при разбеге вылетел за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в людей, находившихся на пляже. В результате аварии погиб ребёнок и ещё пять человек получили ранения. Как отметил автор видео в "Твиттере", мальчик стоял рядом с деревом, в которое в итоге влетел самолёт.
"Я должен сообщить о гибели двухлетнего мальчика, который не находился в самолёте, а был прохожим в месте, где произошло столкновение", — сказал журналистам командир столичной полиции Санта-Марты полковник Адриана Пас.
Ранее военный самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчику удалось катапультироваться. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. После падения истребитель-бомбардировщик загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. Обгорело более 70 квартир, в городе ввели режим ЧС для помощи пострадавшим. Им будет выплачена денежная компенсация. Оставшихся без жилья людей решено временно отправить в пансионаты.