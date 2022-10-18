В Колумбии самолёт выкатился на пляж и насмерть раздавил двухлетнего ребёнка

В Колумбии легкомоторный самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы аэропорта и врезался в дерево на пляже, где было множество людей. В результате ЧП погиб двухлетний ребёнок, сообщила газета El Pais.

Спасение пассажиров самолёта в Колумбии. Видео © Twitter/cotesperiodista

Сам инцидент произошёл 16 октября в аэропорту Санта-Марта. Самолёт SF50 Cirrus при разбеге вылетел за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в людей, находившихся на пляже. В результате аварии погиб ребёнок и ещё пять человек получили ранения. Как отметил автор видео в "Твиттере", мальчик стоял рядом с деревом, в которое в итоге влетел самолёт.