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18 октября, 09:52

В Колумбии самолёт выкатился на пляж и насмерть раздавил двухлетнего ребёнка

<p>Самолёт, который покинул взлётно-посадочную полосу. Обложка © Twitter/<a href="https://twitter.com/cotesperiodista/status/1581739475465818112?s=46&t=e4xepRYZW5uh20bqM2qphA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">cotesperiodista</a></p>

Самолёт, который покинул взлётно-посадочную полосу. Обложка © Twitter/cotesperiodista

В Колумбии легкомоторный самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы аэропорта и врезался в дерево на пляже, где было множество людей. В результате ЧП погиб двухлетний ребёнок, сообщила газета El Pais.

Спасение пассажиров самолёта в Колумбии. Видео © Twitter/cotesperiodista

Сам инцидент произошёл 16 октября в аэропорту Санта-Марта. Самолёт SF50 Cirrus при разбеге вылетел за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в людей, находившихся на пляже. В результате аварии погиб ребёнок и ещё пять человек получили ранения. Как отметил автор видео в "Твиттере", мальчик стоял рядом с деревом, в которое в итоге влетел самолёт.

"Я должен сообщить о гибели двухлетнего мальчика, который не находился в самолёте, а был прохожим в месте, где произошло столкновение", — сказал журналистам командир столичной полиции Санта-Марты полковник Адриана Пас.

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Ранее военный самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчику удалось катапультироваться. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. После падения истребитель-бомбардировщик загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. Обгорело более 70 квартир, в городе ввели режим ЧС для помощи пострадавшим. Им будет выплачена денежная компенсация. Оставшихся без жилья людей решено временно отправить в пансионаты.

Светлана Оперук

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