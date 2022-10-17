В Ейске потерпевших при падении Су-34 разместили в доме культуры

Власти Ейска в Краснодарском крае после того, как там у жилого многоэтажного дома упал бомбардировщик Су-34, разместили жителей в городском доме культуры (ГДК). Там развёрнут один из трёх временных пунктов. Затем потерпевших планируется отправить в пансионаты, пока будет решаться вопрос с их жильём.

Пункт временного размещения потерпевших при крушении Су-34 в Ейске. Видео © LiFE

"В центре Ейска организованы три пункта временного размещения пострадавших в ЧС - Дом офицеров, гостиница "Ейск" и ГДК. В Доме офицеров все готово: на втором этаже здания подготовлены места для отдыха, столы и стулья, чтобы перекусить и попить чаю", - написал глава Ейского района Роман Бублик в своём Telegram-канале.

По его словам, волонтеры готовы встречать пострадавших. Для жильцов полуразрушенного дома подготовлены предметы личной гигиены, лекарства, подушки и пледы.

Пострадавшим выплатят по 400 тысяч из регионального бюджета, сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова. Что же касается семей погибших, а сейчас пока подтверждены четыре случая смерти, они получат по 1 млн рублей.