В Ейске потерпевших при падении Су-34 разместили в доме культуры
Власти Ейска в Краснодарском крае после того, как там у жилого многоэтажного дома упал бомбардировщик Су-34, разместили жителей в городском доме культуры (ГДК). Там развёрнут один из трёх временных пунктов. Затем потерпевших планируется отправить в пансионаты, пока будет решаться вопрос с их жильём.
Пункт временного размещения потерпевших при крушении Су-34 в Ейске. Видео © LiFE
"В центре Ейска организованы три пункта временного размещения пострадавших в ЧС - Дом офицеров, гостиница "Ейск" и ГДК. В Доме офицеров все готово: на втором этаже здания подготовлены места для отдыха, столы и стулья, чтобы перекусить и попить чаю", - написал глава Ейского района Роман Бублик в своём Telegram-канале.
По его словам, волонтеры готовы встречать пострадавших. Для жильцов полуразрушенного дома подготовлены предметы личной гигиены, лекарства, подушки и пледы.
Пострадавшим выплатят по 400 тысяч из регионального бюджета, сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова. Что же касается семей погибших, а сейчас пока подтверждены четыре случая смерти, они получат по 1 млн рублей.
Напомним, сегодня около 18:00 мск военный самолёт упал между жилым домом и магазином в Ейске. Пилоту удалось катапультироваться. Как сообщают источники Лайфа, у самолёта была техническая неисправность. После падения воздушное судно загорелось, огонь перекинулся на девятиэтажный дом, охватив 15 квартир. По последним данным, погибло четыре человека, но ещё несколько числятся пропавшими без вести.
LiFE