Чудесное спасение: Семья уехала в отпуск за день до падения Су-34 у их дома
Житель загоревшегося после крушения Су-34 дома за день до этого вывез семью в отпуск
Житель Ейска вместе с семьёй чудом избежал гибели при крушении Су-34 у их дома. Они за день до этого уехали в отпуск. На момент звонка из Лайфа Александр сообщил, что находится в Адыгее. Предполагает, что его квартиры уже нет.
"Сегодня утром уехали, сегодня первый день отпуска. Я поехал с семьёй. И вот вечером позвонил сосед, сказал, что у нас пожар сильный", — рассказал Лайфу жилец сгоревшего дома Александр Токарев.
Вместе с ним в безопасности оказались жена и двое детей. Но на сердце неспокойно — там, в доме, оставалась мать. О ней семье Токаревых на данный момент ничего не известно, на связь она не выходит, телефон молчит.
"Дядь, нормально всё?": Лайф публикует видео с лётчиком, катапультировавшимся из упавшего в Ейске Су-34
Ранее Лайф писал, что житель Ейска рассказал, как спасался с ребёнком после падения Су-34 на дом. В некотором смысле им повезло — самолёт рухнул на противоположной стороне дома, поэтому квартира Романа осталась цела. А вот у соседей выгорела полностью.
Напомним, сегодня около 18:00 мск военный самолёт упал между жилым домом и магазином в Ейске. Пилоту удалось катапультироваться. Как сообщают источники Лайфа, у самолёта была техническая неисправность. После падения воздушное судно загорелось, огонь перекинулся на девятиэтажный дом, охватил 15 квартир. По последним данным, погибло четыре человека, но ещё несколько числятся пропавшими без вести.
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