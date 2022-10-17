Чудесное спасение: Семья уехала в отпуск за день до падения Су-34 у их дома

Житель Ейска вместе с семьёй чудом избежал гибели при крушении Су-34 у их дома. Они за день до этого уехали в отпуск. На момент звонка из Лайфа Александр сообщил, что находится в Адыгее. Предполагает, что его квартиры уже нет.

"Сегодня утром уехали, сегодня первый день отпуска. Я поехал с семьёй. И вот вечером позвонил сосед, сказал, что у нас пожар сильный", — рассказал Лайфу жилец сгоревшего дома Александр Токарев.

Вместе с ним в безопасности оказались жена и двое детей. Но на сердце неспокойно — там, в доме, оставалась мать. О ней семье Токаревых на данный момент ничего не известно, на связь она не выходит, телефон молчит.

Ранее Лайф писал, что житель Ейска рассказал, как спасался с ребёнком после падения Су-34 на дом. В некотором смысле им повезло — самолёт рухнул на противоположной стороне дома, поэтому квартира Романа осталась цела. А вот у соседей выгорела полностью.