Apple отказалась от дешёвых китайских чипов

Американская корпорация Apple отказалась от планов по использованию чипов памяти китайской компании Yangtze Memory (YMTC). Это произошло на фоне ужесточения экспортного контроля в отношении китайских технологических компаний, введённых США, пишет японская газета Nikkei.

Как говорится в публикации, чипы флеш-памяти NAND Apple хотела использовать для тех партий iPhone, которые продавались бы на китайском рынке. А также китайская компания должна была поставлять свою 128-слойную флеш-память 3D NAND для использования в смартфонах. При этом она была на 20% дешевле аналогов. Это позволило бы технологическому гиганту оказать дополнительное давление на других поставщиков и заставить их снизить цены.

Reuters, ссылаясь на мнение аналитиков, сообщает, что якобы отказ от сотрудничества с YMTC не окажет практически никакого влияния на американскую компанию. Но в дальнейшем санкции Вашингтона ограничат возможности этого флагмана. Всё потому, что некоторые внутренние китайские игроки также не смогут более поставлять ей комплектующие.

В начале октября YMTC была включена властями США в список так называемых неблагонадёжных контрагентов, которым отказали в получении оборудования и компонентов американского происхождения, даже если те поставляются из третьих стран.