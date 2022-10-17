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17 октября, 15:35
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Самолёт рухнул во двор жилого дома в Ейске

<p>Самолёт рухнул во двор жилого дома в Ейске. Фото © LIFE</p>

Самолёт рухнул во двор жилого дома в Ейске. Фото © LIFE

Жители Ейска сообщают о крушении самолёта на жилые дома на Западной улице. Очевидцы публикуют видео с места — на кадрах видны густой дым и огненный столб.

Самолёт рухнул во двор жилого дома в Ейске. Видео © LIFE

Источник Лайфа подтвердил, что неустановленное воздушное судно упало между жилым домом и магазином, а затем загорелось. Информация о пострадавших уточняется.

Местные жители сообщают, что видели парашютистов над местом крушения. Один из них попал на фото.

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