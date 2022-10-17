Самолёт рухнул во двор жилого дома в Ейске
Самолёт рухнул во двор жилого дома в Ейске. Фото © LIFE
Жители Ейска сообщают о крушении самолёта на жилые дома на Западной улице. Очевидцы публикуют видео с места — на кадрах видны густой дым и огненный столб.
Самолёт рухнул во двор жилого дома в Ейске. Видео © LIFE
Источник Лайфа подтвердил, что неустановленное воздушное судно упало между жилым домом и магазином, а затем загорелось. Информация о пострадавших уточняется.
Местные жители сообщают, что видели парашютистов над местом крушения. Один из них попал на фото.