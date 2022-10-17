Юрист объяснил, в каких случаях школа несёт ответственность за ребёнка

С юридической точки зрения школа ответственна за ребёнка, только когда он находится на территории учебного заведения, в частности на стадионе или во внутреннем дворе. Всё остальное время безопасность несовершеннолетнего находится в руках родителей. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил юрист Сергей Пирогов.

Кроме того, специалист попросил взрослых объяснять детям правила поведения в школе и общаться с педагогами. При этом и само учреждение должно участвовать в воспитательной работе. Сотрудникам следует поддерживать контакт с родителями конфликтных детей. А если взрослые считают, что учебное заведение мало делает для безопасности ученика, то можно обращаться в районные отделы образования, заключил юрист.