Учёные выяснили, как правильно воспитать умную и добрую собаку

Чтобы воспитать умную и добрую собаку, следует относиться к ней как к ребёнку. К такому выводу пришли учёные из Орегонского государственного университета (США), их исследование было опубликовано в журнале Animal Cognition.

В эксперименте приняли участие 48 владельцев собак. По итогу опроса людей разделили на три группы в соответствии с их стилем воспитания питомцев: авторитетные (высокие ожидания, высокая чувствительность), авторитарные (высокие ожидания, низкая чувствительность) и снисходительные (низкие ожидания, высокая чувствительность).

Выяснилось, что питомцы с авторитетными хозяевами имели самый высокий уровень привязанности и были дружелюбными по сравнению с псами, у которых авторитарные или снисходительные владельцы. Кроме того, они оказались и наиболее умными. Так, собаки авторитетных хозяев были единственными, кто смог решить задачу-головоломку. Стоит отметить, что результаты эксперимента во многом совпадают с предыдущими исследованиями родителей и детей.