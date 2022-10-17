Логопед объяснила, почему россиян с заиканием не будут мобилизовать

Хотя заикание и не является противопоказанием к службе в армии, обычно людям, у которых оно есть, присваивается категория В, поэтому в рамках частичной мобилизации такое нарушение речи может стать поводом для отсрочки. Об этом Лайфу рассказала президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская.

По словам специалиста, люди с тяжёлой формой заикания состоят на учёте в психоневрологическом диспансере, поскольку для всех пациентов с этим нарушением речи характерны особенности функционирования центральной нервной системы. Покровская объяснила, что если в детстве или подростковом возрасте речь наладить не удалось, то в дальнейшем к этим нарушениям добавляются трудности общения, страх речи и тревожность. Поэтому, добавила логопед, обычно люди с заиканием находятся на диспансерном наблюдении и часто нуждаются в систематическом приёме медикаментов.

"Напрямую заикание не является противопоказанием к службе, но на практике такой категории граждан присваивается группа В, которая не подлежит мобилизации в мирное время. Так как в настоящее время военное положение в России не введено, то заболевание может служить поводом для отсрочки", — заключила Покровская.