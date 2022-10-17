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Регион
Опубликовано 17 октября 2022, 15:10
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

"Страна.ua": Взрывы слышны в Одессе, где была объявлена воздушная тревога

В Одессе прогремели взрывы, там ранее была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило издание "Страна.ua" в телеграм-канале.

Небо в Одессе, где прогремели взрывы. Видео © Telegram / "Одесса INFO"

"Пишут о взрывах в Одессе, где была объявлена тревога. Предполагают, что работает ПВО", — говорится в публикации.

В Виннице сообщили об ударах по критической инфраструктуре
В Виннице сообщили об ударах по критической инфраструктуре

Напомним, сегодня, 17 октября, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы в Одессе прозвучали утром, о чём сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко. При этом в Киеве сообщили о четырёх взрывах и ударах по объектам критической инфраструктуры. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что ударами дронами-камикадзе в столице повреждены энергетические объекты.

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Getty Images / Anastasia Vlasova

Евгения Колесникова
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