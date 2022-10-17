В Виннице сообщили об ударах по критической инфраструктуре
Глава Винницкой области Борзов: Объект критической инфраструктуры повреждён из-за удара
В результате ракетного удара оказался повреждён объект критической инфраструктуры в Виннице. Об этом сообщил в телеграм-канале глава области Сергей Борзов.
"Винницкая область снова под ракетным обстрелом. Есть попадание по объекту критической инфраструктуры", — написал он.
Напомним, сегодня, 17 октября, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. При этом в Киеве сообщили о четырёх взрывах и ударах по объектам критической инфраструктуры. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что ударами дронами-камикадзе в столице повреждены энергетические объекты.
Пресс-служба Минобороны РФ