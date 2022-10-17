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Опубликовано 17 октября 2022, 13:09

В Виннице сообщили об ударах по критической инфраструктуре

Глава Винницкой области Борзов: Объект критической инфраструктуры повреждён из-за удара

В результате ракетного удара оказался повреждён объект критической инфраструктуры в Виннице. Об этом сообщил в телеграм-канале глава области Сергей Борзов.

"Винницкая область снова под ракетным обстрелом. Есть попадание по объекту критической инфраструктуры", — написал он.

ВС РФ продолжили наносить удары по объектам на Украине, цели поражены
ВС РФ продолжили наносить удары по объектам на Украине, цели поражены

Напомним, сегодня, 17 октября, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. При этом в Киеве сообщили о четырёх взрывах и ударах по объектам критической инфраструктуры. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что ударами дронами-камикадзе в столице повреждены энергетические объекты.

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Пресс-служба Минобороны РФ

Евгения Колесникова
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