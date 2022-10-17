Венгрия стала единственной в ЕС страной, которая отказалась готовить украинских военных
Сийярто: Венгрия не поддержала инициативу ЕС по подготовке украинских военных
Венгрия не поддержала инициативу Евросоюза по подготовке украинских военных в Европе и не будет принимать участие в этом процессе. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.
"Сегодня было принято решение, что Евросоюз начнёт миссию по подготовке, то есть представители стран ЕС будут осуществлять подготовку военных украинской армии. Хотел бы заявить, что Венгрия не голосовала за эту инициативу", — сказал министр, уточнив, что Будапешт не будет участвовать в этой миссии.
Венгрия стала единственной в ЕС страной, которая заняла такую позицию, так как не поддерживает шаги, ведущие к эскалации конфликта, а выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
Ранее Лайф рассказывал, что Германия обучит пять тысяч бойцов ВСУ в рамках тренировочной миссии ЕС. Как сообщили СМИ, немцы предусмотрели для украинцев несколько ступеней тренировок. Минобороны Франции пообещало обучить до двух тысяч украинских солдат.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine