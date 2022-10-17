Венгрия стала единственной в ЕС страной, которая отказалась готовить украинских военных

Венгрия не поддержала инициативу Евросоюза по подготовке украинских военных в Европе и не будет принимать участие в этом процессе. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

"Сегодня было принято решение, что Евросоюз начнёт миссию по подготовке, то есть представители стран ЕС будут осуществлять подготовку военных украинской армии. Хотел бы заявить, что Венгрия не голосовала за эту инициативу", — сказал министр, уточнив, что Будапешт не будет участвовать в этой миссии.