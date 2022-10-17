В Сочи решили уничтожить найденные в лесу огромные таинственные шары

В Сочинском национальном парке демонтировали большие металлические шары, которые были обнаружены местными жителями в начале октября. Там уточнили, что конструкции ликвидировали для избежания нарушений природоохранного законодательства.

"Данный факт зафиксирован официально и направлен в отдел административной практики нацпарка для проведения соответствующих мероприятий. Во избежание нарушений природоохранного законодательства силами инспекторов участкового лесничества все шары были демонтированы, территория нацпарка приведена в надлежащее состояние", — рассказала сотрудница нацпарка РИА "Новости".

Когда информация о шарах распространилась в соцсетях, некоторые стали предполагать, что это части космического корабля. Но при демонтаже стало понятно, что объекты были сделаны из обычных сройматериалов: металлических прутьев и бетонной смеси.