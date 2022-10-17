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17 октября, 12:58

В Сочи решили уничтожить найденные в лесу огромные таинственные шары

<p>Демонтаж загадочных металлических шаров в Сочи. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/rian_ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РИА "Новости"</a></p>

Демонтаж загадочных металлических шаров в Сочи. Обложка © Telegram / РИА "Новости"

В Сочинском национальном парке демонтировали большие металлические шары, которые были обнаружены местными жителями в начале октября. Там уточнили, что конструкции ликвидировали для избежания нарушений природоохранного законодательства.

"Данный факт зафиксирован официально и направлен в отдел административной практики нацпарка для проведения соответствующих мероприятий. Во избежание нарушений природоохранного законодательства силами инспекторов участкового лесничества все шары были демонтированы, территория нацпарка приведена в надлежащее состояние", — рассказала сотрудница нацпарка РИА "Новости".

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Когда информация о шарах распространилась в соцсетях, некоторые стали предполагать, что это части космического корабля. Но при демонтаже стало понятно, что объекты были сделаны из обычных сройматериалов: металлических прутьев и бетонной смеси.

Ранее в телеграм-канале "Любимый Сочи" рассказали, что шары восемь лет назад создал турист-скульптор по примеру таких же арт-объектов в Коста-Рике. Всё это время на них не обращали внимания.

Илья Суриков

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