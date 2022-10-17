Хинштейн заверил, что русская классика не подпадает под пропаганду ЛГБТ

Произведения классической литературы не подпадают под пропаганду ЛГБТ. Соответствующее заявление сделал председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, комментируя обращение Российского книжного союза.

"Ни одно из перечисленных Российским книжным союзом произведений под это определение (пропаганда ЛГБТ. — Прим. Лайфа) явно не подпадает. Так что ни "Тихому Дону", ни "Обломову", ни "Ромео и Джульетте", а тем более героям цикла про Простоквашино никакие "ревизии" и "пересмотры" не грозят. Классика вечна!" — написал парламентарий в телеграм-канале.

Он отметил, что назвать "Лолиту" пропагандой педофилии абсурдно, как и признать батальные сцены "Войны и мира" пропагандой жестокости. В то же время Хинштейн добавил, что, к примеру, роман "Лето в пионерском лагере" подпадает под ограничения. Данное произведение, по его словам, не имеет никакого отношения к литературе.