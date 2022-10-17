ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 октября 2022, 12:37
9779

На уехавшего в США актёра Смольянинова составили протокол о дискредитации ВС РФ

Артур Смольянинов. Обложка VK / Официальная группа актёра

Артур Смольянинов. Обложка VK / Официальная группа актёра

В отношении российского актёра театра и кино Артура Смольянинова составили протокол о дискредитации Вооружённых сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Гагаринского суда Москвы.

Дело об административном правонарушении поступило в суд 17 октября. Дата рассмотрения протокола ещё не назначена. Смольянинову грозит штраф до 50 тысяч рублей. Сам же 38-летний артист в одном из интервью рассказал, что уехал в США, при этом не уточнил, чем будет заниматься в Штатах. Также актёр в разговоре с журналистами высказался против спецоперации на Украине. К слову, до этого, ещё весной, звезда "Девятой роты" тоже критиковала СВО.

Девяти российским военкорам грозит уголовная ответственность за дискредитацию армии
Девяти российским военкорам грозит уголовная ответственность за дискредитацию армии

Ранее Лайф сообщал, что руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин написал обращение на имя генпрокурора России Игоря Краснова с просьбой признать российскую певицу Наталью Ветлицкую иноагентом.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar