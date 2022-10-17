На уехавшего в США актёра Смольянинова составили протокол о дискредитации ВС РФ
Артур Смольянинов. Обложка VK / Официальная группа актёра
В отношении российского актёра театра и кино Артура Смольянинова составили протокол о дискредитации Вооружённых сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Гагаринского суда Москвы.
Дело об административном правонарушении поступило в суд 17 октября. Дата рассмотрения протокола ещё не назначена. Смольянинову грозит штраф до 50 тысяч рублей. Сам же 38-летний артист в одном из интервью рассказал, что уехал в США, при этом не уточнил, чем будет заниматься в Штатах. Также актёр в разговоре с журналистами высказался против спецоперации на Украине. К слову, до этого, ещё весной, звезда "Девятой роты" тоже критиковала СВО.
Ранее Лайф сообщал, что руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин написал обращение на имя генпрокурора России Игоря Краснова с просьбой признать российскую певицу Наталью Ветлицкую иноагентом.