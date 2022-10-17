Психолог предупредила родителей о последствиях тотального контроля над ребёнком
Психолог Алексеева: Проверка телефона ребёнка может развить в нём агрессию и скрытность
Родителям категорически нельзя проверять телефоны и карманы детей, даже в случае беспокойства, поскольку это нарушает личные границы. Так считает психолог Екатерина Алексеева.
Пагубно влияет на ребёнка также вход в его комнату без стука, заглядывание в ванную или туалет. По словам эксперта, со временем это может привести к психологическим травмам и сложностям в понимании собственных эмоций.
"Как правило, это ведёт к непониманию своих эмоций, неумению ими управлять. Такие дети не умеют говорить нет, часто ввязываются в негативные истории, потому что, например, не смогли отказать и "пошли за компанию", не имея никакого дурного умысла", — рассказала Алексеева "Газете.ru".
Специалист отметила, что сам ребёнок не осознаёт негативное влияние такого родительского контроля и не воспринимает его как насилие. При этом в качестве ответной реакции дети могут ответить агрессией — сдержанной или открытой. В первом случае они уходят от контакта с родителями, а во втором — грубят и ссорятся.
Екатерина Алексеева посоветовала позволять детям совершать ошибки. Если родитель без спроса врывается в личное пространство ребёнка, это может его оттолкнуть и спровоцировать на большую скрытность. Психолог считает, что детей нельзя оскорблять, переходить на крик или применять физические наказания. Вместо тотального контроля и запугивания нужно учиться говорить и мирно решать вопросы.
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