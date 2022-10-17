Тарифы на электроэнергию в Британии заморозят на семь месяцев вместо обещанных двух лет

Тарифы на электричество в Британии будут заморожены только на семь месяцев, а не на два года, как ранее обещали власти. Об этом заявил новый глава Минфина королевства Джереми Хант, сообщает The Guardian.

"Поддержка, которую мы оказываем населению, будет оставаться на неизменном уровне до [конца] апреля. Однако мы с премьер-министром пришли к выводу, что будет безответственно и после этого компенсировать волатильность газового рынка за счёт бюджетных средств", — сказал он.

При этом Хант подчеркнул, что начиная с мая Лондон будет помогать с оплатой счетов только тем, кто чувствует в этом острую необходимость. Таким образом власти надеются сократить государственные траты. Министр также заявил, что Правительство Великобритании отказывается от большинства налоговых послаблений, анонсированных его предшественником Квази Квартенгом и премьер-министром Трасс в конце сентября. Хант подчеркнул, что это необходимо для обеспечения экономической стабильности в стране. А ещё власти не собираются снижать ставку подоходного налога на 1% в апреле 2023 года. По словам Ханта, впереди перед правительством стоят сложные задачи относительно налогов и расходов.