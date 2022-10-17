Стилист объяснила, что о человеке говорит цвет одежды

Цвет одежды передаёт эмоциональное состояние человека. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила стилист бренда верхней одежды DreamWhite Ли Грант.

"Одежду красного цвета носят люди, которые любят быть в центре внимания и производить впечатление. Если человек выбирает оттенки синего, он хочет показать свою стабильность и постоянство в разных сферах жизни", — отметила она.

Эксперт добавила, что фиолетовый цвет, как правило, выбирают творческие люди. А зелёные оттенки предпочитают жизнелюбивые личности, которые обожают природу. Серые тона выдают человека, который не стремится выделяться. А чёрный окружающие считывают как признак престижа. По словам Грант, в целом тёмным цветам отдают преимущество амбициозные люди.

Специалист также заметила, что охарактеризовать человека может и его стиль. Так, строгие костюмы носят обычно властные натуры. А те, кто выбирает оверсайз-крой в одежде, считаются самодостаточными. Люди, предпочитающие одеваться в спортивную одежду, — смелые и активные. А любителей длинных платьев отличает мягкость и воодушевлённость.

Раскрыть личность поможет и фактура ткани. Так, кожаная одежда говорит о высокой самооценке, а шерстяные пальто и свитеры показывают спокойного человека.